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Cenk Tosun: Ahmet Nur Çebi olmasaydı Everton'a gidemeyebilirdim

Devre arasında kiralık olarak gittiği Crystal Palace'da çapraz bağ sakatlığı yaşayan milli oyuncu Cenk Tosun, 5 ay sonra sahalara dönebileceğini söyledi. Eski takımı Beşiktaş hakkında da konuşan yıldız forvet, Ahmet Nur Çebi olmasaydı Everton'a transferinin gerçekleşmeyebileceğini belirtti.
21.05.2020
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