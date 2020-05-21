21 Mayıs 2020, Perşembe
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Cenk Tosun: Ahmet Nur Çebi olmasaydı Everton'a gidemeyebilirdim
Devre arasında kiralık olarak gittiği Crystal Palace'da çapraz bağ sakatlığı yaşayan milli oyuncu Cenk Tosun, 5 ay sonra sahalara dönebileceğini söyledi. Eski takımı Beşiktaş hakkında da konuşan yıldız forvet, Ahmet Nur Çebi olmasaydı Everton'a transferinin gerçekleşmeyebileceğini belirtti.
21.05.2020
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