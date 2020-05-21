Caner Erkin ve Gökhan Gönül Beşiktaş'tan ayrılacak mı? Canlı yayında açıkladı

A Spor yorumcusu Serdar Sarıdağ, Gün Ortası programına canlı bağlanarak Beşiktaş'taki son gelişmeleri değerlendirdi. Sarıdağ, sezon sonunda sözleşmeleri biten ve Fenerbahçe'ye transfer olacakları konuşulan Caner Erkin ve Gökhan Gönül'ün durumlarıyla ilgili de konuştu.

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Serdar Sarıdağ'ın konuyla ilgili açıklamaları şu şekilde:

"Oyuncuların eski maaşları olmayacak artık. Beşiktaş, Gökhan ve Caner'i kadroda tutmak istiyor fakat öncelik Beşiktaş'ın kasası. Beşiktaş'ın kasasını zorluyorsa Beşiktaş bunu yapmaz, bundan sonraki kariyerlerinde başarı dilerler, mecburlar artık para yok."