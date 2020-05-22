Ahmet Nur Çebi corona virüsünü yendi

Beşiktaş Kulübü, başkan Ahmet Nur Çebi'nin yeni tip corona virüsü (Covid-19) testinin negatif çıktığını duyurdu. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Başkanımız Sayın Ahmet Nur Çebi'ye 13.05.2020 tarihli pozitif sonuç alınan Covid-19 testinin ardından yapılan Antikor tarama testi ve 21.05.2020 tarihli Covid-19 testi ile klinik tarama çalışmaları negatif sonuçlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

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