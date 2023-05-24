Emre Kocadağ: Ligin tescil edilmemesini isteyeceğiz!
Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ, A Spor muhabiri Sercan Dikme'ye çok özel açıklamalarda bulundu. A Spor'da yayınlanan 90'a programına telefonla bağlanan Sercan Dikme, Kocadağ ile yaptığı görüşmenin detaylarını paylaştı ve Kocadağ'ın "Lig bittiğinde, mevcut şekilde tescil edilmemesini isteyeceğiz. Bununla ilgili resmi başvuruda bulunacağız" ifadelerini kullandığını söyledi.
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