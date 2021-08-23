Beşiktaş'ın istediği Kaan Ayhan için flaş yorum! "Yabancı sınırı değişmeyecekse..."

Transfer çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, stoper bölgesini güçlendirmek istiyor. Siyah-beyazlılar Sassuolo forması giyen Kaan Ayhan için temaslarını sıklaştırırken, A Spor yorumcusu Taner Karaman, bu hamleyi değerlendirdi. Karaman, "Kaan Ayhan'ı çok isteyen var. Beşiktaş bu transferde çok önemli bir aşama kaydetti. Yabancı kuralı değişmeyecekse Vida ve Welinton'dan biri sakatlandığı anda Kaan Ayhan önemli bir fırsat oluşturur. Uzun vadede karlı olur." dedi. | Son dakika Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

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