Canlı yayında şampiyonluk favorisini açıkladı! "Beşiktaş şampiyonluğun önemli adaylarından biri"

Süper Lig'in 13. haftasında BB. Erzurumspor'u 4-0 gibi net bir skorla geçen Beşiktaş'ın performansını değerlendiren A Spor yorumcusu Murat Özbostan, "Beşiktaş iyi bir hava yakaladı, zaten şampiyonluğun önemli adaylarından biriydi." ifadelerini kullandı.

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