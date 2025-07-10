Canlı yayında olay sözler! "Beşiktaş isteseydi Osimhen'i alırdı"
Eski Beşiktaş Yöneticisi Seyit Ateş, A Spor ekranlarında yayınlanan Spor Ajansı programında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ateş, "Beşiktaş istediği futbolcuyu alır ve isteseydi Victor Osimhen'i de alırdı" dedi. İşte o sözler... | Son dakika Beşiktaş ve Galatasaray haberleri (BJK GS spor haberi)
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:03
"Beşiktaş isteseydi Osimhen'i alırdı!" 10 Temmuz 2025 | 12:00
01:52
Beşiktaş'ta bir ayrılık daha! 02 Temmuz 2025 | 12:00
01:13
Tammy Abraham İstanbul'a geldi! 01 Temmuz 2025 | 12:00
06:40
David Jurasek Beşiktaş için İstanbul'da! İşte ilk görüntüler 28 Haziran 2025 | 12:00
11:51
Adalı'dan Muleka açıklaması! Satın alma opsiyonu... 11 Mayıs 2025 | 12:00
03:07
Serdal Adalı'dan transfer açıklaması! 08 Mayıs 2025 | 12:00
00:24
Beşiktaş Divan Kurulu Toplantısı'nda yumruklu kavga! 12 Nisan 2025 | 12:00
00:59
Serdal Adalı: Ödenmesi gereken rakam 45 milyon euro... 12 Nisan 2025 | 12:00
Bugün
- TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan hakem açıklaması! "Önümüzdeki sezon..."Diğer 09 Temmuz 2025 | 12:30
- Galatasaray'dan transfer açıklaması! Victor Osimhen...Galatasaray 04 Temmuz 2025 | 05:51
- B. Münih'li Musiala'nın ayak bileği kırıldı!Diğer 05 Temmuz 2025 | 08:12
- Canlı yayında açıklandı! Trabzonspor'da Uğurcan Çakır'ın transferi...Trabzonspor 24 Haziran 2025 | 10:23