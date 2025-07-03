Beşiktaş'ta Alex Oxlade-Chamberlain ile yollar ayrılıyor!
Yeni sezon planlamalarını sürdüren Beşiktaş, İngiliz futbolcusu Alex Oxlade-Chamberlain ile sözleşme feshi konusunda anlaşmaya vardı. Siyah beyazlılardaki sıcak gelişmeyi ise A Spor muhabiri Furkan Yıldız aktardı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
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