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Beşiktaş'ta Alex Oxlade-Chamberlain ile yollar ayrılıyor!

Yeni sezon planlamalarını sürdüren Beşiktaş, İngiliz futbolcusu Alex Oxlade-Chamberlain ile sözleşme feshi konusunda anlaşmaya vardı. Siyah beyazlılardaki sıcak gelişmeyi ise A Spor muhabiri Furkan Yıldız aktardı. İşte ayrıntılar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

03 Temmuz 2025 | 01:27
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