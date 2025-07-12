Beşiktaş'ın yeni transferi Orkun Kökçü taraftarlarla buluştu
Beşiktaş, yeni transferi Orkun Kökçü'ye kavuştu. Yıldız isim, siyah-beyazlı taraftarlara ilk 3'lüsünü çektirdi. İşte o anlar...
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