19 Ocak 2021, Salı
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Beşiktaş'a büyük övgü! Başarının sırrını böyle açıkladı
Süper Lig'de 19. hafta geride kalırken, Beşiktaş 38 puanla liderlik koltuğunda bulunuyor. Siyah-beyazlıları değerlendiren A Spor yorumcusu Taner Karaman, çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Karaman, "Sergen Yalçın doğru iletişim, doğru ekip ve doğru oyuncu grubuyla başarıyı ortaya koydu" dedi. | Son dakika Beşiktaş haberleri
19.01.2021
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