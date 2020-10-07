Beşiktaş'ta listeye kim yazılmayacak?

Kadrosunda 18 yabancı bulunan Beşiktaş, bu sayıyı 14'e indirmek zorunda. Siyah-beyazlılarda bu 4 oyuncu için 3 isim ise belirlendi. Bu oyuncular; Jeremain Lens, Douglas ve Isımat Mirin. Peki, Kartal'da 4. isim kim olacak? Beşiktaş'taki son gelişmeleri A Spor muhabiri Sercan Dikme aktardı.

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