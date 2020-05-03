Caner Erkin ve Gökhan Gönül Fenerbahçe'ye transfer olacak mı? Canlı yayında açıkladı

A Spor yorumcusu Turgay Demir, Gün Ortası programına canlı bağlanarak Beşiktaş'ın gündemini değerlendirdi. Demir, sezon sonunda siyah-beyazlı takımdan ayrılarak Fenerbahçe'ye transfer olacakları konuşulan Caner Erkin ve Gökhan Gönül'ün durumlarıyla ilgili son gelişmeleri paylaştı.

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Turgay Demir'in konuyla ilgili açıklamaları şu şekilde:

GÖKHAN'IN BEŞİKTAŞ'TAN AYRILMA İHTİMALİ SIFIR

"Gökhan Gönül'ün Beşiktaş'tan ayrılma ihtimalini sıfır olarak görüyorum. Gökhan, muhabbetimin iyi olduğu bir profesyoneldir. Gökhan'ın ayrılma ihtimali yok."

CANER FENERBAHÇE'YE GİDEBİLİR

"Caner için aynı şeyleri söyleyemem. Daha farklı bir karakter. Sergen Yalçın'ın da yorumcuyken Caner için 'Yeri dolmayacak bir oyuncu değil' gibi söylemleri var. Caner Erkin aidiyet duygusu olan bir oyuncu değil, Fenerbahçe'ye gidebilir."