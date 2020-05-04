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Anderson Talisca sabunlu sahada şov yaptı!

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle sporcular antrenmanlarını bireysel olarak evde sürdürmeye devam ediyor. Beşiktaşlı eski yıldız Anderson Talisca da karantina günlerini sık sık sosyal medya hesabından paylaşmaya devam ediyor. Brezilyalı yıldız, arkadaşlarıyla sabunla kaplı sahada maç yaptı. İşte o görüntüler...
04.05.2020
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