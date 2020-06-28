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Burak Yılmaz'ın Beşiktaş'ta en golcü sezonu

Süper Lig'de Konyaspor engelini 3 golle geçen Beşiktaş Sergen Yalçın'ın göreve gelmesinin ardından sergilediği futbolla dikkat çekiyor... Siyah beyazlılar yalçın ile çıktığı 10 maçta rakip fileleri 20 kez havalandırmayı başardı.
28.06.2020
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