Burak Yılmaz'dan Babalar Günü mesajı

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ın kaptanı ve golcüsü Burak Yılmaz, Babalar Günü'yle ilgili bir video paylaştı. Yılmaz, "Baba demek dağ demek. Bütün babalara saygılar" ifadelerini kullandı.

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