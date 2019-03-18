18 Mart 2019, Pazartesi

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Burak Yılmaz parlıyor

Ara transfer döneminde Beşiktaş'ın kadrosuna kattığı ve siyah beyazlı takımda ikinci dönemini yaşayan Burak Yılmaz sergilediği performansla göz dolduruyor.
18.03.2019

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