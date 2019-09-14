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"Bu organize kardeşim! Terim'in dediği gibi..."

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Gazişehir - Beşiktaş maçının ardından flaş açıklamalarda bulundu.
14.09.2019

Toroğlu'nun açıklamaları;

"Bu Kayode'nin olayı ne. Bu adam Hatayspor ile oynanan hazırlık maçında hakeme düz küfür ediyor. Gazişehirliler hakeme yazma diyor. Disiplin buna 2 maç ceza veriyor. Sonra 1 maça düşürülüyor. Bakın orta oyunu nasıl oynanıyor Türkiye'de."

"2 maç ceza veriyorsun. Hakeme hakaret ediyor. Senin hakemine, senin TFF armana hakaret ediyor. Namusuna hakaret ediyor. Bu 75'te atılan oyuncuyu 1 maçtan geçiştirip sahaya sokuyorsun. Bu organize kardeşim. Terim'in dediği gibi. Maçın şeklini değiştiren bu topçu."

"Abdullah Avcı benim kadar açık konuşamaz. Ben konuşuyorum. Hakeme özel maçta ne dedi. Ne kadar yakışıklısın mı dedi, yoksa sülalesine mi sövdü."

"PFDK üyelerine sesleniyorum. Bu Kayode hakeme yaptığı hakaretleri size yapsaydı, ne yapardınız? Raporu okuyun utanın. Kendinize olunca aslansınız. Daha sizin neleriniz çıkacak. Biz buradayız."

"Dün Galatasaray maçında VAR yok, bugün VAR var. Bugünkü VAR doğru ama."

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