"Bu organize kardeşim! Terim'in dediği gibi..."
Toroğlu'nun açıklamaları;
"Bu Kayode'nin olayı ne. Bu adam Hatayspor ile oynanan hazırlık maçında hakeme düz küfür ediyor. Gazişehirliler hakeme yazma diyor. Disiplin buna 2 maç ceza veriyor. Sonra 1 maça düşürülüyor. Bakın orta oyunu nasıl oynanıyor Türkiye'de."
"2 maç ceza veriyorsun. Hakeme hakaret ediyor. Senin hakemine, senin TFF armana hakaret ediyor. Namusuna hakaret ediyor. Bu 75'te atılan oyuncuyu 1 maçtan geçiştirip sahaya sokuyorsun. Bu organize kardeşim. Terim'in dediği gibi. Maçın şeklini değiştiren bu topçu."
"Abdullah Avcı benim kadar açık konuşamaz. Ben konuşuyorum. Hakeme özel maçta ne dedi. Ne kadar yakışıklısın mı dedi, yoksa sülalesine mi sövdü."
"PFDK üyelerine sesleniyorum. Bu Kayode hakeme yaptığı hakaretleri size yapsaydı, ne yapardınız? Raporu okuyun utanın. Kendinize olunca aslansınız. Daha sizin neleriniz çıkacak. Biz buradayız."
"Dün Galatasaray maçında VAR yok, bugün VAR var. Bugünkü VAR doğru ama."
- Erman Toroğlu: Falcao G.Saray'ın 2. Diagne'si olur
- "Vida Beşiktaş'ın vidasını çıkardı"
- Fikret Orman: "Bir daha aday olmayacağım"
- "Galatasaray gol yemediyse şansına dua etsin"
- Kartal çıkışa geçmek istiyor
- "Falcao'yu tebrik ederim ilk golünü bana attı"
- "Adil bir yarış diliyoruz"
- Kemal Özdeş: Oynanan oyundan memnunum
- Quaresma'dan Orman'a sert sözler
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"