Boyd beklentilerin uzağında

Beşiktaş'ın büyük umutlarla transfer ettiği ​Tyler ​Boyd performansıyla hayal kırıklığı yaşattı. 24 yaşındaki futbolcu ligde 3 hafta geride kalırken skora katkıda bulunamadı.

Tyler Boyd Beşiktaş kariyerine kötü başladı.

Geçen sezonun ikinci yarısında Ankaragücü'nde sergilediği futbolla büyük beğeni toplayan ve sezon başında Beşiktaş'a transfer olan Tyler Boyd beklentilerin uzağında kaldı.

Bonservisine 2.4 milyon Euro ödenen Birleşik Amerikalı futbolcu geride kalan maçlarda ortaya koyduğu performansla ne teknik heyeti ne de yönetimi memnun edebildi.

Ligde gol ve asist katkısında bulunamayan Boyd için teknik heyetin, "Şut atıyor, fırsatları kolluyor ancak henüz başaramadı. Gol atması ya da asist yapması onu kendine getirecektir" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

Tyler Boyd, Süper Lig'in geride kalan üç haftasında maçlara ilk 11'de başlarken yalnızca 3-0 kaybedilen Sivasspor karşılaşmasında 90. dakika sahada kalabildi.