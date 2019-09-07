07 Eylül 2019, Cumartesi

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Boyd beklentilerin uzağında

Beşiktaş'ın büyük umutlarla transfer ettiği ​Tyler ​Boyd performansıyla hayal kırıklığı yaşattı. 24 yaşındaki futbolcu ligde 3 hafta geride kalırken skora katkıda bulunamadı.
07.09.2019

Tyler Boyd Beşiktaş kariyerine kötü başladı.

Geçen sezonun ikinci yarısında Ankaragücü'nde sergilediği futbolla büyük beğeni toplayan ve sezon başında Beşiktaş'a transfer olan Tyler Boyd beklentilerin uzağında kaldı.

Bonservisine 2.4 milyon Euro ödenen Birleşik Amerikalı futbolcu geride kalan maçlarda ortaya koyduğu performansla ne teknik heyeti ne de yönetimi memnun edebildi.

Ligde gol ve asist katkısında bulunamayan Boyd için teknik heyetin, "Şut atıyor, fırsatları kolluyor ancak henüz başaramadı. Gol atması ya da asist yapması onu kendine getirecektir" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

Tyler Boyd, Süper Lig'in geride kalan üç haftasında maçlara ilk 11'de başlarken yalnızca 3-0 kaybedilen Sivasspor karşılaşmasında 90. dakika sahada kalabildi.

Flaş sözler: Abdullah Avcı Lemina'yı istemedi Flaş sözler: "Abdullah Avcı Lemina'yı istemedi" 07.09.2019
Beşiktaş gençleşti Beşiktaş gençleşti 06.09.2019
Diaby'e Visca rolü Diaby'e Visca rolü 05.09.2019
Beşiktaş'tan Galatasaray'a 'üçlü' göndermesi Beşiktaş'tan Galatasaray'a 'üçlü' göndermesi 04.09.2019
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Beşiktaş'tan 6 isme veda Beşiktaş'tan 6 isme veda 04.09.2019
Burak Yılmaz formasına kavuşuyor Burak Yılmaz formasına kavuşuyor 04.09.2019
Fikret Orman'dan Quaresma açıklaması Fikret Orman'dan Quaresma açıklaması 04.09.2019
Aboubakar neden gelmedi ? Aboubakar neden gelmedi ? 04.09.2019
4 büyük kulüp 50 milyon euro harcadı 4 büyük kulüp 50 milyon euro harcadı 03.09.2019
Beşiktaş'ta goller savunmacılardan Beşiktaş'ta goller savunmacılardan 02.09.2019
Beşiktaş'tan kötü başlangıç Beşiktaş'tan kötü başlangıç 02.09.2019
Beşiktaş Abdoulay Diaby ile anlaştı Beşiktaş Abdoulay Diaby ile anlaştı 02.09.2019
Victor Ruiz: İyi bir sezon çıkaracağız Victor Ruiz: İyi bir sezon çıkaracağız 02.09.2019
İşte Beşiktaş'ın yeni golcüsü! Anlaşma tamam İşte Beşiktaş'ın yeni golcüsü! Anlaşma tamam 02.09.2019
Beşiktaş Aboubakar'ı kiralıyor Beşiktaş Aboubakar'ı kiralıyor 01.09.2019
Mohamed Elneny resmen Beşiktaş'ta Mohamed Elneny resmen Beşiktaş'ta 01.09.2019
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Fenerbahçe'ye Eljif Elmas piyangosu!
Fenerbahçe'de ara transfer mesaisi başladı! İşte hedefteki üç isim
Fatih Terim'in savunması ortaya çıktı! Ali Koç ve Fikret Orman...
Galatasaray yönetiminden Belhanda ve Feghouli kararı
Fatih Terim'in sezon sonu planı şekilleniyor! İşte takımdan gönderilecek isimler
Soldado'dan Türkiye Ligi'ni küçümseyen sözler!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör