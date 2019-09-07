Boyd beklentilerin uzağında
Tyler Boyd Beşiktaş kariyerine kötü başladı.
Geçen sezonun ikinci yarısında Ankaragücü'nde sergilediği futbolla büyük beğeni toplayan ve sezon başında Beşiktaş'a transfer olan Tyler Boyd beklentilerin uzağında kaldı.
Bonservisine 2.4 milyon Euro ödenen Birleşik Amerikalı futbolcu geride kalan maçlarda ortaya koyduğu performansla ne teknik heyeti ne de yönetimi memnun edebildi.
Ligde gol ve asist katkısında bulunamayan Boyd için teknik heyetin, "Şut atıyor, fırsatları kolluyor ancak henüz başaramadı. Gol atması ya da asist yapması onu kendine getirecektir" ifadelerini kullandığı öğrenildi.
Tyler Boyd, Süper Lig'in geride kalan üç haftasında maçlara ilk 11'de başlarken yalnızca 3-0 kaybedilen Sivasspor karşılaşmasında 90. dakika sahada kalabildi.
- Erol Bedir: Mağdur olan taraf biziz
- Flaş sözler: "Abdullah Avcı Lemina'yı istemedi"
- "Cumhurbaşkanımıza teşekkür ederim"
- Trabzonspor'un Getafe programı belli oldu
- "Cumhurbaşkanımıza teşekkür ederim"
- İşte Ümit Millilerimizin golü
- Luiz Gustavo'dan büyük fedakarlık
- Erol Bedir: Mağdur olan taraf biziz
- Trabzonspor'un Getafe programı belli oldu
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"