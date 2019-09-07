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Elneny göreve hazır
Beşiktaş'ın İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Mohamed Elneny, ilk 11'e göz kırpıyor. Mısırlı futbolcu, milli ara dönüşü teknik direktör Abdullah Avcı'dan forma bekliyor.
07.09.2019
Elneny ilk 11'e göz kırptı...
Beşiktaş'ın transferin son saatlerinde kadrosuna kattığı Mohamed Elneny antrenmanlardaki görüntüsüyle beğeni topladı.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'den 1 yıllığına kiralanan Mısırlı futbolcunun antrenmanlardan önce bir takım testlere tabi tutulduğu ve fizik kondisyon verilerinin iyi olduğu ortaya çıktı.
Elneny çalışmalarda ortaya koyduğu futbolla da teknik heyetten tam not almayı başardı.
Abdullah Avcı'dan forma bekleyen Mısırlı yıldız, milli ara dönüşünde Gazişehir ile oynanacak mücadelede yüksek ihtimalle ilk 11'de yer alacak.
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