07 Haziran 2020, Pazar

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Boateng'den ırkçılık protestolarına destek

Beşiktaş'ın yıldız futbolcusu Kevin-Prince Boateng, dünyanın birçok ülkesinde yaşanan ırkçılık karşıtı protestolara destek verdi. Yıldız futbolcu, ırkçılıkla ilgili Muhammed Ali'nin geçmişteki duruşunu örnek aldığını söyledi.
07.06.2020
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