08 Haziran 2020, Pazartesi

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Fatih Hakan Avşar: Ciddi başarı bekliyoruz

Beşiktaş'ın Asbaşkanı Fatih Hakan Avşar, kalan 8 maçta ciddi başarı beklediklerini söyledi.
08.06.2020
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