22 Temmuz 2020, Çarşamba

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Boateng Gençlerbirliği maçında yok

Beşiktaş'ta Ganalı futbolcu Boateng, sakatlığı sebebiyle Gençlerbirliği maçında forma giyemeyecek.
22.07.2020
ABONE OL

DİĞER
Beşiktaş için iki iddia birden Beşiktaş için iki iddia birden 22.07.2020
Boateng Gençlerbirliği maçında yok Boateng Gençlerbirliği maçında yok 22.07.2020
Lille'in gözü Burak Yılmaz'da Lille'in gözü Burak Yılmaz'da 22.07.2020
Vida'dan Gökhan'a: Bizimle kal Vida'dan Gökhan'a: Bizimle kal 21.07.2020
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Sergen Yalçın Abdullah Avcı'yı yakaladı Sergen Yalçın Abdullah Avcı'yı yakaladı 21.07.2020
Kartal üçüncülük umudunu koruyor Kartal üçüncülük umudunu koruyor 21.07.2020
Derbinin kazananı Beşiktaş Derbinin kazananı Beşiktaş 20.07.2020
Beşiktaş'tan flaş paylaşım! Fenerbahçe... Beşiktaş'tan flaş paylaşım! Fenerbahçe... 19.07.2020
Beşiktaş kafilesi stadyuma ulaştı Beşiktaş kafilesi stadyuma ulaştı 19.07.2020
Derbide gözler golcülerde Derbide gözler golcülerde 19.07.2020
Derbinin anahtarı ilk gol Derbinin anahtarı ilk gol 19.07.2020
Beşiktaş-F.Bahçe rekabetinde 351. randevu Beşiktaş-F.Bahçe rekabetinde 351. randevu 19.07.2020
Sezonun son derbisi Dolmabahçe'de Sezonun son derbisi Dolmabahçe'de 19.07.2020
Beşiktaş'ta kaleye son aday Gökhan Akkan Beşiktaş'ta kaleye son aday Gökhan Akkan 18.07.2020
F.Bahçe'yi yenerek 3.'lük şansımızı sürdürmek istiyoruz "F.Bahçe'yi yenerek 3.'lük şansımızı sürdürmek istiyoruz" 18.07.2020
Kartal'ın avantajı Vodafone Park Kartal'ın avantajı Vodafone Park 18.07.2020
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

4 oyuncuyla anlaşıldı! İşte 2021 model Galatasaray...
Ve Mesut Özil geliyor! Fenerbahçe derken...
Fenerbahçe'de Rizespor maçında forvette kim oynayacak? Vedat Muriqi'nin yerine...
Beşiktaş'ta Domagoj Vida'nın maliyeti dudak uçuklattı! Yapılan sözleşmede...
Beşiktaş'tan Mario Mandzukic harekatı! Önerilecek rakam...
Fenerbahçe Hasan Ali Kaldırım'la anlaşma sağladı! İşte sözleşme detayları
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör