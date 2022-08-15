Beşiktaş'tan Yasin Kol'a sert tepki
Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda Corendon Alanyaspor ile oynadıkları maçı yöneten hakem Yasin Kol ile ilgili sert bir açıklama yaptı. Konuyla ilgili detayları A Spor muhabiri Sercan Dikme aktardı. (BJK spor haberi)
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