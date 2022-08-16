BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Ahmet Nur Çebi: Yasin Kol'u maçlarımızda istemiyoruz
Son dakika Beşiktaş haberleri: Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında oynadıkları Corendon Alanyaspor maçının hakemi Yasin Kol ile ilgili görüşmek üzere Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) Riva'daki binasına gitti. Görüşme sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Çebi, "Bir hatayı anlarsınız ama bir maçta 10 tane olmaz. Pozisyonları içeride sorduk, hangisi doğru diye sorduk. Ben adalet ve vicdan istiyorum. Başka bir şey istemiyorum. Tercihimiz, Yasin Kol'u bir daha maçlarımızda görmemek. Canımız çok yanmıştır." ifadelerini kullandı. (BJK spor haberi)
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