BEŞİKTAŞ HABERLERİ: Flaş yorum! "Teşekkür etmek lazım"
A Spor yorumcusu Serdar Sarıdağ, Beşiktaş ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Sarıdağ, "Yasin Kol'a teşekkür etmek lazım, Valerien Ismael'i bu hataya sürüklediği için. Demek ki olası bir kriz anında nasıl çözüm bulunacağı konusunda herkesin şüphesi var." dedi. İşte o sözler... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:21
Flaş yorum! "Teşekkür etmek lazım" 15 Ağustos 2022 | 12:00
00:42
Toroğlu değerlendirdi! Gedson'un müdahalesi penaltı mı? 15 Ağustos 2022 | 12:00
00:27
Toroğlu yorumladı! Beşiktaş'ın kırmızısı doğru mu? 15 Ağustos 2022 | 12:00
00:30
Toroğlu'dan Ismael'e: Alanya eski gücünde olsa.. 15 Ağustos 2022 | 12:00
00:48
Toroğlu: Beşiktaşlılar dua etsinler... 14 Ağustos 2022 | 12:00
59:24
Çebi A Spor'a bir bir açıkladı! İşte Beşiktaş'ın transfer gündemi... 09 Ağustos 2022 | 12:00
02:09
Kartal'dan transfer hamlesi! Menajeri izin isteyecek 08 Ağustos 2022 | 12:00
00:30
Kartal'a flaş eleştiri! "Organizasyon sorunu..." 07 Ağustos 2022 | 12:00