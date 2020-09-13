Ahmet Nur Çebi'den taraftarlara mesaj! "Forvet transferi için..."

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Forvet transferiyle ilgili de konuşan Çebi, "Beşiktaş'ımıza hayırlı olabilecek forveti bulana kadar bekleyeceğiz. Mümkünse en iyisi olsun diye bekliyoruz. Boş geçmeyeceğiz." dedi.

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Süper Lig'in ilk haftasında Trabzonspor ile oynanacak maç için siyah-beyazlı kafileyle Trabzon'a giden başkan Ahmet Nur Çebi, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Çebi'nin açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"HARCAMA LİMİTİ MEVZUSUNU ÇÖZECEĞİZ"

"Biz bu işi çözeceğiz ama çözmeden de transferleri çok fazla yaparak riske atmak istemiyoruz. Bazı yorumcular anlamak istemiyor. TFF oraya bir limit koymuş. Futbolcuları alt alta yazdığımda başka biri koyulamıyor."

"BEŞİKTAŞ'IN ÖNÜ AÇIK AMA..."

"Fenerbahçe'nin bankalarla olan anlaşmasında, ana borcun bu yıl ödenmeyeceğine dair yapılan anlaşmada önü açıldı. Beşiktaş'ın da önü açık ama limit bu kadar. Yorumcular bana sorsalar, ben söylesem de vatandaşa anlatsam."

"BEŞİKTAŞ'IMIZA HAYIRLI OLABİLECEK FORVETİ BULANA KADAR BEKLEYECEĞİZ"

"Beşiktaş'ımıza hayırlı olabilecek forveti bulana kadar bekleyeceğiz. Mümkünse en iyisi olsun diye bekliyoruz. Boş geçmeyeceğiz. yorumcular zaten sıkıştırıyor. Aleyhimize, çirkin konuşarak. Taraftarım bana güvensin. A Spor seyircilerine teşekkürler."