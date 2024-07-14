Video Besiktas Videoları Beşiktaş'tan transfer açıklaması! Di Maria, Hermoso, Hummels ve Okay Yokuşlu...

Beşiktaş'tan transfer açıklaması! Di Maria, Hermoso, Hummels ve Okay Yokuşlu...

Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, transfer çalışmalarına dair açıklamalarda bulundu. Yücel; Di Maria, Hermoso, Hummels ve Okay Yokuşlu transferiyle ilgili olarak flaş ifadeler kullandı. İşte o sözler... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

14 Temmuz 2024 | 15:32
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