Beşiktaş'tan transfer açıklaması! Di Maria, Hermoso, Hummels ve Okay Yokuşlu...
Beşiktaş İkinci Başkanı Hüseyin Yücel, transfer çalışmalarına dair açıklamalarda bulundu. Yücel; Di Maria, Hermoso, Hummels ve Okay Yokuşlu transferiyle ilgili olarak flaş ifadeler kullandı. İşte o sözler... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
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