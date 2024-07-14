Beşiktaş'ta Ernest Muci A Spor'a konuştu: Transfer hedefim...

İşte Muçi'nin sözleri:

Geçtiğimiz sezon hiçbirimizin istediğimi gibi gitmedi. Bu sezon daha çok çalışacağız. Süper Kupa'yı bu sezon için harika bir özgüven kaynağı olarak görüyorum. Sezona iyi başlamak istiyoruz.

Hocamızla yeni sezonda hangi mevkide oynayacağıma dair konuşmadık. Hocamız böyle bireysel mevzulardan çok fiziksel ve taktiksel meselelere yoğunlaşıyor. Bana en uygun yeri bulacağına inancım tam.

"GENÇ OYUNCULAR İÇİN YOL GÖSTERİCİ OLACAKLAR."

Rafa Silva ve Ciro Immobile gibi çok kaliteli oyuncularla oynayacağım için çok mutluyum. En iyi liglerde, en iyi takımlarda oynadılar. Aynı şekilde Gabriel'i de bu listeye dahil ediyorum. Sadece benim için değil bütün genç oyuncular için yol gösterici olacaklar.

Beşiktaş'tan ve İstanbul'da bulunmaktan çok mutluyum. İstanbul, yaşayabileceğim en iyi şehir olabilir. Beşiktaş'ta oynamaktan gurur duyuyorum.

"RASHICA İLE ÇOK YAKINIZ"

Takımdaki her oyuncuyla ve her personelle aram çok iyi. Ancak özellikle Milot'la oldukça yakınız. Beni buraya geldiğim ilk günden beri sanki aylardır buradaymışım gibi aralarına kabul ettiler.

Avrupa Şampiyonası'nda olmak benim için çocukluk hayaliydi. İnanılmaz bir deneyimdi. Daha fazla oynamayı ben de isterdim ama bu hocamızın takdiriydi. Beşiktaş taraftarına bana olan destekleri için teşekkür ederim.

"EN BÜYÜK HEDEFİM..."

En büyük hedefim Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde oynamak. Bu bireysel bir hedef, bunlar olmadan önce bana büyük bir yatırım yapan kulübüm için, beni kucaklayan taraftarım için elimden geleni yapacağım.

Geçtiğimiz sezon hiçbirimizin istediği gibi gitmedi. Bu sezon daha çok çalışacağız. Süper Kupa'yı bu sezon için harika bir öz güven kaynağı olarak görüyorum. Sezona iyi başlamak istiyoruz.