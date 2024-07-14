Video Besiktas Videoları Beşiktaş'ta Ernest Muci A Spor'a konuştu: Transfer hedefim...

Beşiktaş'ta Ernest Muci A Spor'a konuştu: Transfer hedefim...

Son dakika spor haberi: Beşiktaş'ın Arnavut yıldızı Ernest Muci, A Spor'a özel açıklamalarda bulundu. Muci açıklamalarında yeni yapılan transferlere ve kendi hedefine de değindi. İşte detaylar... (BJK spor haberi)

14 Temmuz 2024 | 18:27
VİDEO DEVAM EDİYOR

İşte Muçi'nin sözleri:

Geçtiğimiz sezon hiçbirimizin istediğimi gibi gitmedi. Bu sezon daha çok çalışacağız. Süper Kupa'yı bu sezon için harika bir özgüven kaynağı olarak görüyorum. Sezona iyi başlamak istiyoruz.

Hocamızla yeni sezonda hangi mevkide oynayacağıma dair konuşmadık. Hocamız böyle bireysel mevzulardan çok fiziksel ve taktiksel meselelere yoğunlaşıyor. Bana en uygun yeri bulacağına inancım tam.

"GENÇ OYUNCULAR İÇİN YOL GÖSTERİCİ OLACAKLAR."

Rafa Silva ve Ciro Immobile gibi çok kaliteli oyuncularla oynayacağım için çok mutluyum. En iyi liglerde, en iyi takımlarda oynadılar. Aynı şekilde Gabriel'i de bu listeye dahil ediyorum. Sadece benim için değil bütün genç oyuncular için yol gösterici olacaklar.

Beşiktaş'tan ve İstanbul'da bulunmaktan çok mutluyum. İstanbul, yaşayabileceğim en iyi şehir olabilir. Beşiktaş'ta oynamaktan gurur duyuyorum.

"RASHICA İLE ÇOK YAKINIZ"

Takımdaki her oyuncuyla ve her personelle aram çok iyi. Ancak özellikle Milot'la oldukça yakınız. Beni buraya geldiğim ilk günden beri sanki aylardır buradaymışım gibi aralarına kabul ettiler.

Avrupa Şampiyonası'nda olmak benim için çocukluk hayaliydi. İnanılmaz bir deneyimdi. Daha fazla oynamayı ben de isterdim ama bu hocamızın takdiriydi. Beşiktaş taraftarına bana olan destekleri için teşekkür ederim.

"EN BÜYÜK HEDEFİM..."

En büyük hedefim Premier Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde oynamak. Bu bireysel bir hedef, bunlar olmadan önce bana büyük bir yatırım yapan kulübüm için, beni kucaklayan taraftarım için elimden geleni yapacağım.

Geçtiğimiz sezon hiçbirimizin istediği gibi gitmedi. Bu sezon daha çok çalışacağız. Süper Kupa'yı bu sezon için harika bir öz güven kaynağı olarak görüyorum. Sezona iyi başlamak istiyoruz.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

DİĞER HABERLER

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

09:29
Muci A Spor'a konuştu: Transfer hedefim... 14 Temmuz 2024 | 12:00
00:56
Beşiktaş'tan Di Maria, Hermoso, Hummels ve Okay açıklaması! 14 Temmuz 2024 | 12:00
00:31
Immobile'den Icardi, Mertens ve Dzeko sözleri! 14 Temmuz 2024 | 12:00
07:53
İşte Immobile'nin ilk görüntüleri... 13 Temmuz 2024 | 12:00
01:02
Beşiktaş'ta ayrılık şoku! Rosier'in yeni takımı belli oluyor 04 Temmuz 2024 | 12:00
06:32
Beşiktaş'tan Alexandar Mitrovic açıklaması! 30 Haziran 2024 | 12:00
06:33
Beşiktaş'tan Aleksandar Mitrovic açıklaması! 30 Haziran 2024 | 12:00
00:01
Beşiktaş'tan Aleksandar Mitrovic açıklaması! 30 Haziran 2024 | 12:00

Bugün

BİZE ULAŞIN