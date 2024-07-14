Beşiktaş'ın yeni yıldızı Ciro Immobile'den Icardi, Mertens ve Dzeko sözleri!
Beşiktaş'ın yeni transferi Ciro Immobile, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İtalyan golcü yaptığı açıklamada, "Icardi, Mertens ve Dzeko önemli oyuncular. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray arasında bir rekabet olacak, onların önünde olmayı tabii ki de istiyoruz. 3 Ağustos'taki Süper Kupa maçına iyi hazırlanmak hedefindeyiz" dedi. İşte o sözler... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
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