Beşiktaş'tan TFF'ye başvuru

Beşiktaş Kulübü, Teknik Direktör Mesut Bakkal'ın 1986-87 sezonuyla ilgili kitabında yazdığı cümleler üzerine Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruda bulundu... Siyah beyazlılar, yazdığı dilekçede o sezon ki şampiyonluğun Galatasaray'dan alınıp kendileri lehine tescil edilmesini istedi...