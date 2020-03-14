14 Mart 2020, Cumartesi

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Beşiktaş'tan TFF'ye başvuru

Beşiktaş Kulübü, Teknik Direktör Mesut Bakkal'ın 1986-87 sezonuyla ilgili kitabında yazdığı cümleler üzerine Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruda bulundu... Siyah beyazlılar, yazdığı dilekçede o sezon ki şampiyonluğun Galatasaray'dan alınıp kendileri lehine tescil edilmesini istedi...
14.03.2020

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