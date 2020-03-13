Falcao mu Burak Yılmaz mı?

Süper Lig'in 26. haftası dev derbiye sahne olacak. Galatasaray evinde Beşiktaş'ı konuk edecek. Dev derbide gözler iki takımın golcüsü Radamel Falcao ile Burak Yılmaz'ın üzerinde olacak.

Galatasaray-Beşiktaş derbisi sezonun ikinci yarısında etkili olan Radamel Falcao ile Burak Yılmaz'ın rekabetine sahne olacak.

Falcao bu sezon süper Lig'de 9 gol atarken, Burak Yılmaz ise 11 defa fileleri havalandırdı.

Galatasaray adına sezonun en önemli transferi olan Kolombiyalı futbolcu Radamel Falcao, ikinci yarıda golcü kimliğini ortaya koydu.

Ligin ilk yarısında sadece 3 gol atabilen Falcao, ikinci yarının 8 haftalık bölümünde ise 6 kez gol sevinci yaşadı. Sarı-kırmızılı oyuncu, son 3 maçta ise biri penaltıdan olmak üzere 4 kez fileleri havalandırdı. 13 maçta 853 dakika süre alan Falcao, 94,7 dakikada bir gole katkıda bulundu.

Ligin ilk yarısındaki Fenerbahçe derbisinde 90 dakika sahada kalan ve gol sevinci yaşayamayan Falcao, sakatlığı nedeniyle Beşiktaş maçında ise görev alamadı. Radamel Falcao, Galatasaray formasıyla ilk derbi golünü ise takımının Fenerbahçe'yi 3-1 yendiği maçta yaşadı. 34 yaşındaki oyuncu, karşılaşmanın 80. dakikasında penaltıdan golünü atmıştı.

Önemli bir kariyere sahip Kolombiyalı futbolcu, Beşiktaş'a daha önce 4 gol attı.

Beşiktaş'ın 34 yaşındaki santrforu Burak Yılmaz da süper lig'in ikinci yarısında daha golcü bir kimliğe büründü. Sezonun ilk yarısında 5 gol kaydeden deneyimli futbolcu, ikinci devrenin 8 haftalık bölümünde ise 6 kez gol sevinci yaşadı. Siyah-beyazlı formayla 11 gol atan Burak, 146,2 dakikada bir gole imza attı.

Burak Yılmaz, bu sezon attığı 11 golün 6'sını penaltı atışından buldu. Radamel Falcao ve Burak Yılmaz bu sezon sakatlıktan dolayı formlarını geç yakaladı.

Falcao sakatlığından dolayı ilk yarıda 7 maçta görev alamazken, ikinci devrede ise iki maçı kaçırdı.

Sezon öncesi ameliyat olan Burak ise bu nedenle sezonun ilk 4 maçında kadroda yer alamadı. Siyah-beyazlı futbolcu, sezon içinde ayrıca iki defa takımını yalnız bıraktı.

Falcao'nun ilk yarıdaki Beşiktaş maçını sakatlığı nedeniyle kaçırması gibi Burak da aynı nedenle Galatasaray karşısında görev alamadı.