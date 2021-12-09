Beşiktaş'tan Sergen Yalçın'a veda paylaşımı!

Spor Toto Süper Lig'de son 5 maçta galibiyet alamayan Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi'ni de puansız kapattı. Alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Sergen Yalçın istifa etti ve siyah-beyazlılarla yollarını ayırdı. Beşiktaş Kulübü de Sergen Yalçın için veda paylaşımı yaptı. İşte o video... | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)

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