09 Aralık 2021, Perşembe
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Beşiktaş'tan Sergen Yalçın'a veda paylaşımı!
Spor Toto Süper Lig'de son 5 maçta galibiyet alamayan Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi'ni de puansız kapattı. Alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Sergen Yalçın istifa etti ve siyah-beyazlılarla yollarını ayırdı. Beşiktaş Kulübü de Sergen Yalçın için veda paylaşımı yaptı. İşte o video... | Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
09.12.2021
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