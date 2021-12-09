09 Aralık 2021, Perşembe
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Beşiktaş'ta Sergen Yalçın'a tazminat ödenecek mi?
A Spor muhabiri Sercan Dikme, Beşiktaş ile Sergen Yalçın'ın yollarının ayrılmasının ardından son gelişmeleri aktardı. Dikme, "Sergen Yalçın, Nevzat Demir Tesisleri'nden ayrıldı. Hocaya herhangi bir tazminat bedeli ödönmeyecek. Yalçın, idman sonrası Başkan Ahmet Nur Çebi, kulüp personelleri ve futbolcularla vedalaştı" dedi. İşte detaylar... | Son dakika Beşiktaş haberleri (BJK spor haberi)
09.12.2021
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