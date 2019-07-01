01 Temmuz 2019, Pazartesi

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"Beşiktaş'ın Halil için teklifi düşük"

Van Stee: Bizim istediğimiz teklif bu değil
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