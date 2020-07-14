14 Temmuz 2020, Salı

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Beşiktaş'tan önemli galibiyet

Süper Lig'de Beşiktaş deplasmanda BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 1-0 yendi ve puanını 56'ya yükseltti. İşte maçın detayları ve karşılaşma sonrası teknik direktörlerin değerlendirmeleri...
14.07.2020
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