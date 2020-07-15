15 Temmuz 2020, Çarşamba

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Victor Ruiz Beşiktaş'tan ayrıldı

Geçtiğimiz haftalarda Victor Ruiz 3 aylık alacağının ödenmemesi nedeniyle Beşiktaş'a ihtar çeken Victor Ruiz, sözleşmesini tek taraflı olarak feshetti. Siyah-beyazlılardaki son gelişmeleri A Spor muhabiri Mustafa Mandev aktardı.
15.07.2020
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