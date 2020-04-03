03 Nisan 2020, Cuma

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Beşiktaş'tan Milli Dayanışma Kampanyası'na destek

Beşiktaş Kulübü, Milli Dayanışma Kampanyası'na 1 milyon 903 bin TL destekte bulunacağını açıkladı. İşte detaylar...
03.04.2020
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