Sergen Yalçın talimatı verdi! O ismi alın yeter

A Spor yorumcusu Emre Bol, Beşiktaş'ın gündeminde olan Hulk transferini yorumladı. Bol, Sergen Yalçın ile yaptığı telefon görüşmesi sonucunda Brezilyalı oyuncu için, "Bana o ismi alın yeter" dediğini açıkladı. | Beşiktaş transfer haberleri (BJK transferleri)

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