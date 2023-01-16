Beşiktaş'tan Hadziahmetovic için resmi teklif!
Beşiktaş, Konyaspor'da forma giyen Hadziahmetovic için 2.5 milyon Euro teklifte bulundu. Siyah-beyazlılar görüşmelerini sürdürüyor. Bu transferi teknik heyet ve yönetim çok istiyor. Detayları A Spor muhabiri Sercan Dikme aktardı.
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