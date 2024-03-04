BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Erman Toroğlu'dan Fernando Santos'a eleştiri! "Mehter takımı gibi..."
Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray deplasmanda Beşiktaş'ı 1-0 mağlup etti. A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, siyah-beyazlı ekibin tecrübeli teknik direktörü Fernando Santos'u eleştirdi. İşte Toroğlu'nun sözleri... | Beşiktaş haberleri
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