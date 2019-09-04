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Beşiktaş'tan 6 isme veda

Siyah-beyazlılar yaz transfer döneminde takımdan ayrılan oyuncular için veda mesajı paylaştı.
04.09.2019

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