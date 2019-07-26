26 Temmuz 2019, Cuma
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Beşiktaş'tan Burak Yılmaz ve Dorukhan açıklaması
Beşiktaş'ta futbol takımından sorumlu yönetici Ahmet Kavalcı, teknik direktör Abdullah Avcı'nın Burak Yılmaz ve Dorukhan Toköz'ün gitmesini istemediğini açıkladı...
26.07.2019
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