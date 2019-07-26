26 Temmuz 2019, Cuma
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Beşiktaş Douglas'a kavuşuyor
Beşiktaş'ın yeni transferi Brezilyalı Douglas bu akşam İstanbul'da olacak.
26.07.2019
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