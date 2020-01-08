08 Ocak 2020, Çarşamba

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Beşiktaş'tan Arda Turan açıklaması

Beşiktaş Arda Turan hakkında çıkan haberlerin gerçek dışı olduğunu açıkladı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 'Haberde görüşmelere kayıt olan fotoğraf eskidir.' ifadeleri kullanıldı.
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