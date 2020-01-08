Beşiktaş'tan Arda Turan açıklaması

Beşiktaş Arda Turan hakkında çıkan haberlerin gerçek dışı olduğunu açıkladı. Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, 'Haberde görüşmelere kayıt olan fotoğraf eskidir.' ifadeleri kullanıldı.