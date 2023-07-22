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Beşiktaş'tan Ante Rebic için Milan'a kiralama teklifi!

Hücum hattını güçlendirmek isteyen Beşiktaş, Milan forması giyen Ante Rebic için İtalyan kulübüne kiralama teklifi yaptı. Son gelişmeleri A Spor muhabiri Furkan Yıldız aktardı. | Beşiktaş transfer haberleri (BJK spor haberi)

22 Temmuz 2023 | 13:16
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