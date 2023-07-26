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BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Umut Meraş'ın kaza anı kameralarda

Beşiktaş'ın sol beki Umut Meraş'ın Çekmeköy'de yaptığı kaza kameralara yansıdı.

26 Temmuz 2023 | 13:38
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Kaza, salı günü saat 15.00 sıralarında Çekmeköy Mimar Sinan Mahallesi, Mimar Sinan Caddesi'nde meydana geldi. Beşiktaşlı futbolcu Umut Meraş, lüks otomobiliyle caddede 'U' dönüşü yapmaya çalıştığı sırada, caddede ilerleyen bir servis minibüsüne çarptı. Meraş ve otomobilde bulunan kadın yolcu kazayı yara almadan atlattı. İddiaya göre kazanın ardından otomobilde bulunan kadın yolcu, minibüs şoförü ile tartışma yaşadı. Olay yerine trafik polisleri sevk edildi. Kaza raporu tutulmasının ardından taraflar olay yerinden ayrıldı. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Görgü tanığı Emin Algül, "Çalışırken bir ses duyduk. Kaza sesi, dışarı çıktık. Umut Meraş minibüse çarpmış. Ufak bir tartışma oldu, geçti. Kazada Umut Meraş dönerken, yola çıkarken minibüsle kafa kafaya geliyor. Ufak bir kaza" dedi.

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