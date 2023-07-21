BEŞİKTAŞ HABERLERİ - Şenol Güneş'ten Lyanco ve transfer sözleri!
Son dakika Beşiktaş transfer haberleri: Hazırlık maçında karşılaştığı Fransız ekibi Strasbourg'u 2-1 mağlup eden Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, mücadele sonrası açıklamalarda bulundu. Tecrübeli çalıştırıcı, transferi iptal olan Lyanco ve takviye çalışmalarıyla ilgili de konuştu. İşte o sözler... (BJK spor haberi)
DİĞER HABERLER
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
13:23
Güneş'ten Lyanco ve transfer sözleri! 21 Temmuz 2023 | 12:00
00:47
Beşiktaş'ta transferler geç mi kaldı? 21 Temmuz 2023 | 12:00
01:16
Beşiktaş'ın yeni transferi Jean Onana İstanbul'a geldi! 20 Temmuz 2023 | 12:00
13:33
Beşiktaş'ta Gedson Fernandes A Spor'a konuştu 20 Temmuz 2023 | 12:00
05:18
Beşiktaş'ın yeni transferi Lyanco İstanbul'a geldi 19 Temmuz 2023 | 12:00
01:27
İşte Halil transferinin perde arkası! 17 Temmuz 2023 | 12:00
00:22
Beşiktaş'tan Saiss kararı! Transfer... 16 Temmuz 2023 | 12:00
00:59
Gedson'a Çizme kancası! Kapıyı çalacaklar 15 Temmuz 2023 | 12:00