Beşiktaş'tan 9 milyon euro'ya ret

Beşiktaş kulübü, Udinese'nin Dorukhan Toköz için yaptığı 9 milyon euro'luk teklifi geri çevirdi..

Avrupa kulüplerinin Dorukhan Toköz'e ilgisi sürüyor...

Bir süre önce 23 yaşındaki oyuncu için siyah beyazlı kulübün kapısını çalan Udinese, 9 milyon euro'luk teklifte bulunmuştu. Ancak Beşiktaş yönetimi İtalyan ekibine olumsuz yanıt verdi.

Dorukhan için yapılan teklifi düşük bulan siyah beyazlı kulüp, milli futbolcu için en az 15 milyon euro talep ettiklerini İtalyan ekibine iletti. Mart ayında İtalya'nın Genoa kulübü de Dorukhan Toköz için Beşiktaş ile temasa geçmiş ancak kulüpler arasında anlaşma sağlanamamıştı.

Geçen sezon başında Eskişehirspor'dan Beşiktaş'a bonservis bedelsiz transfer olan Dorukhan, siyah beyazlı forma ile çıktığı 25 maçta 3 gol atıp 4 de asist yaptı..