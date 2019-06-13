Beşiktaş'ta Aboubakar çıkmazı
Beşiktaş Aboubakar girişiminden sonuç alamadı. Abdullah Avcı'nın göreve gelmesinin ardından transfer çalışmalarına hız veren siyah beyazlılar, Vincent Aboubakar için Porto ile temasa geçti.
Kamerunlu santrforu 1 yıl kiralamayı hedefleyen transfer komitesi, Aboubakar'ın "kulübümle görüşün" mesajı sonrası Porto'ya teklifini sundu.
Portekiz ekibi Beşiktaş'ın Aboubakar için yaptığı 2 milyon euro'ya 1 yıl kiralama önerisini geri çevirdi.
Finansal Fair Play sınırlamasına takılan Porto, kadrosunda yüksek değeri olan futbolcuları elinden çıkarmayı planlıyor. Portekiz ekibinin gelir sağlamayı beklediği bir isim de Marega. Porto Marega'nın olası satışı nedeniyle Aboubakar'ı kadrosunda tutmak istiyor.
Geçtiğimiz eylül ayında yaşadığı ciddi sakatlık sonrası uzun süre sahalardan uzak kalan Aboubakar, geçen sezon sadece 11 maçta forma giydi ve 4 gol - 1 asist üretti. Kamerunlu golcü 2016-2017 sezonunda Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giymişti.
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