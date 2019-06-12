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Beşiktaş'ta Emre Mor harekatı!

Transfer çalışmalarına Abdullah Avcı'nın raporlarına göre devam eden Beşiktaş'ta sürpriz bir transfer gelişmesi yaşandı. Beşiktaş'ta Emre Mor harekatı! Siyah beyazlı teknik heyet Emre Mor için olumlu rapor verdi. A Spor yorumcusu Serdar Sarıdağ, Transfer Raporu programı canlı yayınına bağlanarak transfer dair detayları ve gelişmeleri aktardı.
12.06.2019

Gelecek sezon zirveye oynayacak bir kadro kurmak için çalışmalarına başlayan Beşiktaş taarruza geçti. Transfer dönemine hızlı bir giriş yapan siyah-beyazlılar, ilk olarak sezon başında Torino'dan kiraladığı Adem Ljajic'i 6.5 milyon Euro bonservis bedeliyle kadrosuna katmıştı.

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda hareket eden siyah-beyazlılarda gündeme Celta Vigo forması giyen Emre Mor geldi. Bu sezon İspanyol ekibinde forma şansı bulmakta zorlanan genç futbolcuyla ilgili teknik heyetin olumlu rapor verdiği öğrenildi.

Kariyerine Danimarka'nın Brönshöj Boldklub takımında başlayan Emre, 2016 yılında 9.75 milyon Euro bonservis bedeliyle Nordsjaelland'dan Borussia Dortmund'a transfer olmuştu. Alman ekibinde beklenen performansı veremeyen genç yıldız, 1 yıl sonra 13 milyon Euro bonservis bedeliyle Celta Vigo'nun yolunu tutmuştu.

İspanyol ekibinde de istenilen performansı sergileyemeyen 21 yaşındaki sol kanat, bu sezon La Liga'da çıktığı 12 maçta gol ve asist katkısı üretemedi.

Güncel piyasa değeri 2 milyon Euro olan Emre Mor'un kulübüyle olan sözleşmesi 2022 yılına kadar devam ediyor.

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